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بعد كلمة شومر.. نتنياهو سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين

منذ 34 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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كشف مصدر مطلع لرويترز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين عبر رابط فيديو خلال اجتماعهم السياسي الأسبوعي على الغذاء اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من إلقاء زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كلمة انتقد فيها نتنياهو بشدة معتبرا أنه عقبة أمام السلام.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو مؤيد لإسرائيل منذ فترة طويلة وأرفع مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، في كلمته أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن حكومة نتنياهو “لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل” بعد خمسة أشهر من الحرب التي بدأت عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ودعا شومر لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وانتقد الجمهوريون شومر بشدة.

وقال نتنياهو لشبكة سي.إن.إن يوم الأحد إن خطاب شومر غير لائق.

وكانت بانش باول للأخبار السياسية أول منفذ إعلامي يورد خطة نتنياهو لإلقاء كلمة في الغداء السياسي الأسبوعي للحزب الجمهوري.

    المصدر :
  • رويترز

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