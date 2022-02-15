بعد كندا ونيوزلندا "قوافل الحرية" تصل الى اوروبا.. ماذا تعني هذه التحركات؟

ضجت وسائل الاعلام العالمية بتداعيات ما يسمى تحركات ” قافلة الحرية” التي انطلقت من كندا وجابت ارجاء العالم بدءا من نيوزيلندا وصولا الى اوروبا. اذ جاب مئات البلجيكيين امس شوارع العاصمة بروسل بمواكب سيارة ما دفع عناصر الشرطة الى فرض بعض القيود وتطويق بعض الشوارع تخوفا من ان تشهد البلاد احداثا مماثلة لما تشهده كندا. وقد وصل المحتجون الى العاصمة البلجيكية من فرنسا بعدما قامت الشرطة الفرنسية بالقاء قنابل مسيلة للدموع من اجل ايقاف الاحتجاجات يوم السبت الماضي. فماذا نعرف عن مواكب الحرية او freedom convoy؟

لقد بدأ هذا التحرك في العاصمة الكندية اوتاوا منتصف كانون الثاني بعدما قام عدد من أصحاب الشاحنات باغلاق الطرقات بشاحناتهم للاحتجاج على الزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وكانت الغاية من التحركات معارضة قرار يقضي بالزامية تلقيح اصحاب الشاحنات من اجل عبور الحدود الى الولايات المتحدة الاميركية، الا انه توسع لاحقا ليصبح احتجاجات ضد القيود المفروضة جراء فيروس كورونا بشكل عام.

ولا تزال التحركات مستمرة حتى اللحظة، حيث لا نية بالتراجع الا بعد ازالة تلك القيود. وقد ادت هذه التحركات الى قطع طرقات حيوية في العاصمة ومعابر حدودية مع الولايات المتحدة وهو ما حذّر منه الرئيس الاميركي جوبايدن، اذ طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتحرك فورا لايقاف هذه التحركات واعادة فتح الطرقات لما لها من تداعيات اقتصادية سلبية.

ويلقى هذا التحرك ادانات وانتقادات من فئات عمالية: وقد افادت بعض الجهات الرسمية بأن عددا من المحتجين ليس لهم علاقة بقطاع الشحن،وقد لفت مسؤولون الى امكانية ارتباط بعض هؤلاء المحتجين بفئات تابعة لليمين المتطرف بما فيهم اولئك الذين يدعون الى العنف.

اما في بلجيكا،فتشير المعلومات الاولية ان ليس هناك ارضية داعمة لهذه التحركات، الا ان الشرطة قد اتخذت اجراءات وقائية داخل وفي محيط مراكز الاتحاد الاوروبي في وسط المدينة. لا سيما بعدما اعلنت تقارير اعلامية فرنسية ان مئات الشاحنات والسيارات قد تكون في طريقها الى بروكسل بعدما غادرت الاراضي الفرنسية نهاية الاسبوع الماضي.

بدورها، شهدت العاصمة النيوزيلندية احتجاجات مناهضة لالزامية لقاح كورونا ونظمت الاحتجاجات تحت عنوان “موكب الحرية” حيث قام المحتجون باغلاق الطرق قرب مجلس النواب بالمواكب السيارة.

مئات السيارات والدراجات النارية، حاملة آلاف المواطنين، جابت البلاد احتجاجا على سياسات اللقاح الأخيرة. وشهدت المدينة زحمة سير خانقة بعدما اغلقت المركبات الطرقات في محيط البرلمان قبل ان ينزل المواطنون من السيارات الى الطرقات مطالبين باستعادة حرياتهم ومعارضين الزامية اللقاح . كما هاجم المحتجون وزير العمل في البلاد.