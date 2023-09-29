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بعد "لجوء" كبار الدبلوماسيّين.. السفارة الأفغانيّة في الهند تُعلّق عملياتها

منذ 11 دقيقة
سفارة أفغانستان في الهند (رويترز)

سفارة أفغانستان في الهند (رويترز)

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كشف ثلاثة مسؤولين في السفارة الأفغانية في الهند اليوم الجمعة، أنّ السفارة علّقت جميع عملياتها، بعد أن غادر السفير ودبلوماسيون كبار آخرون البلاد متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث حصلوا على حق اللجوء.

ولا تعترف الهند بحكومة طالبان، وأغلقت سفارتها في كابول بعد سيطرة الحركة على أفغانستان عام 2021، لكن نيودلهي سمحت للسفير وموظفي البعثة المعينين من قبل حكومة الرئيس الأفغاني المخلوع أشرف غني، بإصدار تأشيرات دخول والتعامل مع المسائل التجارية.

وقال المسؤولون إن خمسة دبلوماسيين أفغان على الأقل غادروا الهند. وقال أحدهم إنّ الحكومة الهندية ستتسلم المجمع الدبلوماسي بصفة مؤقتة.

وردًا على سؤال حول هذا الأمر، قال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي إنهم يبحثون التطورات، من دون تقديم أي تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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