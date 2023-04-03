الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
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بعد لقائه ولي العهد السعوديّ على مائدة السحور.. تغريدة لافتة للسيسي

منذ 38 دقيقة
الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله إلى جدة (واس)

الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله إلى جدة (واس)

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عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عن امتنانه لحسن استقباله في المملكة العربية السعودية، خلال زيارته القصيرة إلى جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وغرّد السيسي عبر حسابه الخاص في “تويتر” بالقول: “سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “واتطلع لتنميتها وتعزيزها في كافة المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة”.

وكان الأمير محمد بن سلمان التقى الرئيس السيسي على مائدة السحور في جدة مساء الأحد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد، فيما حضر من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

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