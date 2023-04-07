بعد ليلة عنيفة.. حالة من الترقب في قطاع غزة

شنّت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، وذلك بجسب مصادر فلسطينية واسرائيلي، هذا وتسود حالة من الترقب بعد ليلة عنيفة من القصف شهدتها عدة مناطق بقطاع غزة، صباح الجمعة 7\4\2023.

فيما دوت صفارات الإنذار في سديروت صباح الجمعة 7\4\2023، بعد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من القطاع، مشيراً إلى إطلاق 44 صاروخاً حتى الآن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذلك في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان، في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه لن يسمح لحماس بالعمل من داخل لبنان، محملا دولة لبنان مسؤولية كل نيران موجهة تنطلق من أراضيها.

هذا ونددت حركة حماس، في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الجمعة 7\4\2023، بـ”العدوان الإسرائيلي على لبنان” باستهدافه محيط مدينة صور في جنوب البلاد.

وقبلها، قال مصدر أمني فلسطيني إن “طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غارات على مواقع تدريب عدّة تابعة لكتائب عز الدين القسّام (الجناح المسلح لحركة حماس) في مناطق متفرّقة في قطاع غزّة”.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات ضخمة في غزة بينما دوّى صوت المقاتلات الإسرائيليّة خلال تحليقها في سماء القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان بدء تنفيذ سلاحه الجوي غارات على القطاع.

وأعلن الجيش في بيانه أنّ مقاتلاته “استهدفت قبل وقتٍ قصير نفقًا إرهابيًّا في منطقة بيت حانون (شمال القطاع) وآخَر في منطقة خان يونس (جنوبًا).

كما تمّ استهداف موقعين لإنتاج الأسلحة لحماس في شمال قطاع غزّة ووسطه”.

وأشار البيان إلى أنّ “الغارات جاءت ردًا على الانتهاكات الأمنيّة لحماس خلال الأيّام الماضية”، محمّلًا حماس مسؤوليّة كلّ “النشاطات الإرهابيّة ” من قطاع غزّة.

وقُبيل بدء الغارات، أكّدت الفصائل المسلّحة في غزّة في بيان مشترك “جهوزيّة المقاومة للمواجهة والردّ بكلّ قوّة على أيّ عدوان، والدفاع عن شعبنا في كلّ أماكن وجوده”.

من جانبها، قالت حركة حماس التي تسيطر على غزّة، في بيان “نُحمّل الاحتلال مسؤوليّة عدوانه على القدس وغزّة، وندعو قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال (..) وما ستؤول إليه الأمور في المنطقة”.

بدورها، أكّدت كتائب عزّ الدين القسّام في بيان “تصدّي دفاعاتها الجوّية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزّة”.

الغارات الإسرائيلية جاءت متزامنة مع انتهاء اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة، حيث اتخذت هذه الحكومة سلسلة من القرارات لم تعلن تفاصيلها بعد. فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن رد فعل إسرائيل الليلة وبعدها سيكلف من وصفهم بالأعداء ثمنا باهظا.

وتوعّد نتنياهو مساء الخميس 6\4\2023 بجعل “أعداء بلاده يدفعون ثمن كلّ اعتداء”، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان. وقال نتنياهو في مستهلّ اجتماع الحكومة الأمنيّة الإسرائيليّة المصغّرة في مقطع مصوّر قصير بثّه مكتبه “سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن كلّ اعتداء”.

وكان نتنياهو ذكر أن إسرائيل ستعمل بحزم ضد من يستخدم العنف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ليس هناك رغبة في تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وقال وزير الدفاع الإسرائلي يوآف غالانت إن إسرائيل مستعدة لكافة الاحتمالات وإن قواتها تعرف كيفية الرد على أي تهديد قادم.

وأشار وزير الدفاع الإسرائلي إلى أن النظام الأمني الإسرائيلي على درجة عالية من الاستعداد في جميع القطاعات لمواجهة الاحتمالات ومجهز بشكل كبير على كافة الأصعدة.

وأعلنت إسرائيل أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلِقَت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشماليّة، في قصف أوقع جريحًا وأضرارًا مادّية وأكّدت الدولة العبريّة أنها “نيران فلسطينيّة” وليست هجومًا مباشرًا من حزب الله.

وأتى هذا القصف في عيد الفصح اليهودي وغداة صدامات عنيفة دارت في المسجد الأقصى بالقدس الشرقيّة المحتلّة بين مصلّين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيليّة وتوعّدت في أعقابها فصائل فلسطينية بشنّ هجمات انتقاميّة.