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روسيا تتكبّد خسائر كبيرة في الطائرات المسيّرة

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 11:27 صباحًا
آثار القصف الصاروخي الذي استهدف مصنع آزوفستال في ماريوبول - رويترز

آثار القصف الصاروخي الذي استهدف مصنع آزوفستال في ماريوبول - رويترز

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تزامنا مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا السبت، يومها الـ87، كشفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت أن روسيا تعاني على الأرجح من نقص في طائرات الاستطلاع المسيرة المناسبة والتي تحاول استخدامها لتحديد الأهداف التي ستقصفها بالمقاتلات أو المدفعية.

وأفاد تقرير للوزارة بأن ذلك النقص تفاقم بسبب محدودية قدرات التصنيع المحلية الناتجة عن العقوبات.

وقالت بريطانيا في نشرة دورية إنه إذا استمر المعدل الحالي للخسائر التي تتكبدها روسيا في الطائرات المسيرة، فإن قدرة القوات الروسية على المراقبة والاستطلاع ستتدهور بشكل أكبر مما يؤثر سلبا على فعالية العمليات.

قصف عنيف على دونباس

بدورها، ذكرت هيئة أركان القوات الأوكرانية عبر “فيسبوك” صباح السبت أن الجيش الروسي “يستمر في شن هجمات في منطقة العمليات الشرقية لفرض سيطرة تامة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوغانسك والابقاء على ممر بري مع القرم المحتلة موقتا”.

وبعد السيطرة الروسية الكاملة على مصنع آزوفستال في ماريوبول، قصفت المدفعية الروسية بكثافة منطقة دونباس شمالا.

استسلام مقاتلي آزوفستال

واستسلمت آخر مجموعة من القوات الأوكرانية التي كانت متحصنة في آزوفستال بما يشكل نهاية لحصار استمر لأسابيع.

فما يقرب من 1000 ألف جندي أوكراني، كانوا مختبئين في المصنع أسابيع، تركوا مراكزهم وسلموا أنفسهم للقوات الروسية وللانفصاليين المواليين لروسيا، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وتركز روسيا جهودها العسكرية في شرق البلاد وجنوبها. وتسعى موسكو خصوصًا إلى السيطرة بالكامل على دونباس التي تخضع جزئيًا لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا منذ 2014.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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