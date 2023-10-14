بعد متحف اللّوفر... فرنسا تُغلق قصر فرساي

أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق قصر فرساي وحدائقه بعد إنذار بوجود قنبلة، وذلك بعد إغلاق متحف اللّوفر في باريس.

وجاء إغلاق قصر فرساي بعد ساعات من إغلاق متحف اللوفر “لأسباب أمنية”، وذلك بعد هجوم في مدرسة في شمال شرق البلاد، أدى إلى مقتل أستاذ وإصابة شخصين بجروح بالغة.

ورفعت فرنسا مستوى التأهّب الأمني إلى أعلى مستوى، بعد الهجوم في المدرسة.

وذكرت مصادر في الشرطة الفرنسية لوكالة “فرانس برس” أن التحذير بوجود قنبلة في قصر فرساي جاء عبر رسالة مجهولة على الإنترنت.

وقال مصدر مطلع للوكالة “إن القصر سيكون مغلقاً لبقية اليوم”.