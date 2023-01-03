بعد مجزرة جنودها.. روسيا تنتقم بضربات عدّة وتقتل "مرتزقة أجانب"

ردت روسيا على قصف مركز تجنيد روسي في ماكيفكا الواقعة شرق دونيتسك، أمس الإثنين، بضربات عدة، أهمها قصف قاعدة تجنيد عسكرية، يتواجد بها قرابة 200 جندي أوكراني في منطقة درودجوفكا.

فقد أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 4 راجمات صواريخ “هيمارس” أميركية الصنع، وقضت على 130 “مرتزقا أجنبيا” بغارات جوية على نقاط انتشار مؤقت لهم بأراضي دونيتسك خلال اليوم.

يأتي ذلك فيما تعرضت مدينة دونيتسك والأحياء المجاورة لها، لقصف عنيف من قبل القوات الأوكرانية، وفق ما أفادت “العربية” و”الحدث”، وخلّف القصف الأوكراني على دونيتسك 17 إصابة وقتيلين.

هذا وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أسقط نحو 500 طائرة بدون طيار إيرانية الصنع منذ سبتمبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية أن قوات الدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات المسيّرة التي أطلقتها روسيا في هجومها المكثف خلال عطلة رأس السنة البالغ عددها 84 طائرة.

كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها على بلاده باستخدام طائرات مسيرة متفجرة إيرانية الصنع.