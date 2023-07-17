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بعد محادثات "طويلة" ركّزت على إيران.. بايدن يدعو نتنياهو إلى زيارة واشنطن

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 17 - يوليو - 2023 11:44 مساءً
بنيامين نتنياهو وجو بايدن - أرشيفية

بنيامين نتنياهو وجو بايدن - أرشيفية

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أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن دعا نتنياهو إلى زيارة رسمية إلى واشنطن، سيتحدد موعدها لاحقًا.

وجاءت الدعوة خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونتنياهو، وذلك عشية زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى واشنطن.

وقال البيان إن نتنياهو قال للرئيس الأميركي إنّه سيحاول بناء “توافق عام واسع” فيما يتعلق بمشروع قانون التعديلات القضائية، الذي من شأنه أن يُجرّد أعلى محكمة في البلاد من الكثير من صلاحياتها.

وذلك بعد أن تسبب مشروع القانون في اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في إسرائيل لشهور.

وأضاف البيان أن الجانبين أجريا محادثات “طويلة وودية” ركزت على وقف تهديدات إيران ووكلائها وتعزيز التعاون بين البلدين.

وفاز نتنياهو بفترة جديدة في السلطة منذ أكثر من ستة أشهر، لكن بايدن رفض بشكل قاطع توجيه دعوة له عقب فوزه مثل المتبع عادة مع معظم رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين.

ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية، انتقد مسؤولون أميركيون، منهم وزير الدفاع لويد أوستن الذي زار إسرائيل في مارس/ آذار، تصرفات الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي سمحت ببناء بؤر استيطانية، بالإضافة إلى التصريحات التحريضية التي أطلقها أحد الوزراء الإسرائيليين المسؤول عن المستوطنات اليهودية.

 

    المصدر :
  • رويترز

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