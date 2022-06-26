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بعد محاصرته.. قاتل الطالبة الأردنية يطلق النار على نفسه

منذ ساعة واحدة
إيمان أرشيد

إيمان أرشيد

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أعلن الامن العام الأردني الاحد الواقع في 26 حزيران أنه تمكن من تحديد مكان قاتل الطالبة إيمان أرشيد، ولدى محاصرته من قبل رجال الامن العام، أقدم على اطلاق النار على نفسه.

وقالت مديرية الأمن العام، الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.

وأضافت المديرية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وبينت المديرية أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقا.

وتوفيت الطالبة إيمان رشيد داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات، قرر حظر النشر في قضية “مقتل الطالبة إيمان في جامعة العلوم التطبيقية”.

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.

    المصدر :
  • العربية

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