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بعد محاولة اغتياله.. أول تعليق لوزير الدفاع اليمني

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قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، إنه لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن تثني اليمنيين عن استعادة ”الوطن“ ودحر الميليشيات.

وجاء حديث المقدشي بعد ساعات من تعرضه لمحاولة اغتيال، بواسطة استهداف موكبه عبر زرع لغم في محافظة مأرب، ما أدى لمقتل 6 من مرافقيه.

ولم يشر الوزير اليمني في تصريحاته التي نشرها موقع ”سبتمبر نت“ التابع لوزارة الدفاع، مساء اليوم الأربعاء، لعملية الاستهداف.

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وأشار الموقع إلى أن المقدشي أدلى بتصريحاته خلال تفقده لجبهات القتال في نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، حيث كان يطلع على سير العمليات الميدانية والمواقع المحررة.

وأوضح المقدشي أن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش ضد الميليشيات الحوثية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد البلاد.

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