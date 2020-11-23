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بعد مخالطته مصاباً بكورونا… خضوع ملك إسبانيا للحجر الصحي

منذ 46 ثانية
ملك اسبانيا

ملك اسبانيا

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نقلت قناة “RTVE” الإسبانية عن البلاط الملكي أن الملك فيليب السادس خضع للحجر الصحي الطوعي، عقب مخالطته مصابا بفيروس كورونا.

خضوع ملك إسبانيا للحجر الصحي بعد مخالطته مصابا بكوروناوريثة عرش إسبانيا في الحجر الصحي بعد إصابة زملائها في المدرسة بكورونا
وحسب القناة، فقد “ألغى الملك جميع الفعاليات المخطط لها وسيبقى معزولا لحين التأكد من سلامته”.

وأصدر القصر الملكي بيانا أشار إلى أن الملكة ليتيسيا والأميرتين ليونور وإنفانتا صوفيا، ورغم الحجر الصحي على الملك، سيتمكنّ من مواصلة أنشطتهم كالمعتاد”.

ولم يحدد البيان المدة التي سيقضيها الملك في الحجر الصحي، ولا الشخص الذي قابله، بحسب “إنترفاكس”

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