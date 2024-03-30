بعد مرور 50 عاما على تدشين أولى رحلاتها.. وقف عمليات إير مالطا للطيران

أعلنت شركة إير مالطا للطيران وحكومة مالطا إن من المقرر أن توقف الشركة عملياتها اليوم السبت 30 آذار/مارس الجاري، لإفساح المجال أمام شركة طيران أخرى مملوكة للحكومة بعدما رفضت جهات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ أخرى لشركة الطيران الوطنية.

وتقرر إغلاق شركة إير مالطا بعد مرور 50 عاما على تدشين أولى رحلاتها.

وستحل محلها غدا الأحد شركة الطيران الحكومية الجديدة كيه.إم مالطا إيرلاينز التي ستتولى إدارة ثماني طائرات إيرباص إيه230 كانت تستأجرها إير مالطا.

سيَّرت إير مالطا شبكة من رحلات الطيران إلى أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط لكنها تراجعت بسبب تدخلات حكومية أدت إلى تضخم في القوة العاملة وفاتورة أجور غير مستدامة.

وقال وزير المالية كلايد كاروانا في أكتوبر‭‭ ‬‬تشرين الأول إن شركة إير مالطا منيت بخسائر على مدى 20 عاما ووظفت في وقت من الأوقات 1400 شخص لتشغيل تسع طائرات. وأضاف أن شركة الطيران الجديدة ستشغل ثماني طائرات ويقل عدد موظفيها عن 400.