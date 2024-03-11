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بعد "مشكلة فنية".. إصابة نحو 50 شخصا على رحلة لشركة لاتام إيرلاينز

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 11 - مارس - 2024 10:16 صباحًا
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كشفت شركة لاتام إيرلاينز للطيران لصحيفة نيوزيلندا هيرالد إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا، معظمهم بجروح طفيفة، اليوم الاثنين جراء “مشكلة فنية” تسببت في “حركة قوية” خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند.

وهبطت رحلة لاتام إيرلاينز إل.إيه800 وهي لطائرة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر في مطار أوكلاند بعد ظهر اليوم الاثنين كما كان مقررا، بحسب موقع فلايت أوير. وتتوقف الرحلة عادة في أوكلاند في طريقها إلى سانتياجو عاصمة تشيلي.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة هيرالد إن “مشكلة فنية” في الرحلة أثرت على بعض أفراد الطاقم والركاب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم مستشفى هاتو هون سانت جون لرويترز إن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى عالجت نحو 50 شخصا في المطار. وأضاف أن أحد المصابين في حالة خطيرة بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة إلى متوسطة.

ولم ترد بوينج ولاتام على الفور على أسئلة رويترز بشأن سبب الحادث وطبيعته.

    المصدر :
  • رويترز

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