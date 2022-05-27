الجمعة 26 شوال 1443 ﻫ - 27 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد مصادرة شحنة النفط.. طهران تعتزم اتخاذ “إجراءات عقابية” ضد اليونان

منذ 15 دقيقة
ناقلة نفط إيرانية (أرشيفية)

ناقلة نفط إيرانية (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

أعلن موقع نور نيوز شبه الرسمي أن إيران قررت اتخاذ “إجراءات عقابية” ضد اليونان بسبب مصادرة شحنة نفط إيرانية قبالة الساحل اليوناني.

ولم يذكر الموقع، المقرب من أحد أجهزة الأمن الإيرانية، طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها إيران.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية القول إن إيران استدعت مبعوث سويسرا، الممثل للمصالح الأمريكية في طهران، للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفط إيراني من سفينة تشغلها روسيا قرب اليونان.

وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أعلنت منذ أيام، أنّ اليونان احتجزت السفينة تنفيذًا لطلب أميركي، مشيرةً الى أن حجز اليونان للسفينة ومصادرة حمولتها هو عملية قرصنة.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان: “بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية، وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا”.

وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكّرًا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ في سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بيتكوين - تعبيرية
روسيا قد تبدأ باستخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية
علم جورجيا
جورجيا: لن نفرض عقوبات ضد روسيا
آثار القصف الروسي على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
احتدام الصراع شرق أوكرانيا.. الانفصاليون يعلنون سيطرتهم على بلدة ليمان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
خبر هام لحاملي الليرة اللبنانية.. إليكم طريقة تحويلها إلى الدولار الأمريكي!
نبيه بري
بري أو الدولار إلى سقوف خيالية!!
الدولار
تحليق جنوني لدولار السوق السوداء!