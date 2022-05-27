بعد مصادرة شحنة النفط.. طهران تعتزم اتخاذ “إجراءات عقابية” ضد اليونان

أعلن موقع نور نيوز شبه الرسمي أن إيران قررت اتخاذ “إجراءات عقابية” ضد اليونان بسبب مصادرة شحنة نفط إيرانية قبالة الساحل اليوناني.

ولم يذكر الموقع، المقرب من أحد أجهزة الأمن الإيرانية، طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها إيران.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية القول إن إيران استدعت مبعوث سويسرا، الممثل للمصالح الأمريكية في طهران، للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفط إيراني من سفينة تشغلها روسيا قرب اليونان.

وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية أعلنت منذ أيام، أنّ اليونان احتجزت السفينة تنفيذًا لطلب أميركي، مشيرةً الى أن حجز اليونان للسفينة ومصادرة حمولتها هو عملية قرصنة.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان: “بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية، وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا”.

وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكّرًا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ في سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.