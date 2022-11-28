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بعد مصافحة أردوغان والسيسي.. موجة من اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 3:17 مساءً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي

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قال مصدران لرويترز إنه بعد سنوات من التوتر فتحت مصافحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين مسؤولي المخابرات في البلدين.

وقال مصدر إقليمي مطلع إن وفدين استخباراتيين من البلدين التقيا في مصر مطلع الأسبوع. وقال المصدر الثاني، وهو مسؤول تركي كبير، إن مناقشات “مهمة” بدأت بينهما، ومن المقرر أن تبدأ تركيا ومصر محادثات حول القضايا العسكرية والسياسية والتجارية بما في ذلك مشاريع الطاقة.

ولم يعلق مسؤولون أتراك عندما سئلوا عن الاجتماع في مصر. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق.

يشار إلى أن عدسات وسائل الإعلام وثقت أول لقاء منذ سنوات، بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال افتتاح بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتوسط الزعيمان في الصورة النادرة التي التقطت لهما اليوم خلال افتتاح البطولة، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت حسابات إخبارية، إن أمير قطر كان له دور في هذه المصافحة الأولى من نوعها بين الرئيس المصري ونظيره التركي.

    المصدر :
  • رويترز

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