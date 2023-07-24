بعد مظاهرات بغداد.. إحراق المصحف أمام السفارة العراقيّة في الدنمارك

أقدمت مجموعة صغيرة من الأشخاص في الدنمارك اليوم الإثنين، على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية، في العاصمة كوبنهاغن، مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقامت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “الوطنيون الدنماركيون” بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي، بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يأتي ذلك بعد أن تظاهر آلاف العراقيين في بغداد يوم السبت، بدعوة من الأحزاب المشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة الكثير منها على صلة وثيقة بإيران، وذلك احتجاجًا على حرق نسخ من المصاحف أو تمزيقها خلال تجمعات مناهضة للإسلام في السويد والدنمارك.