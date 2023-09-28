بعد مغادرة نصف السكان.. أذربيجان تحثّ الأرمن على البقاء في قرة باغ

أكّد سفير أذربيجان لدى بريطانيا إيلين سليمانوف، اليوم الخميس، أنّ بلاده لا تريد خروجًا جماعيًا للأرمن من ناغورنو قرة باغ، ولا تشجع أحدًا على مغادرة المنطقة.

وفي مقابلة مع رويترز، أضاف سليمانوف أنّ أذربيجان التي استعادت السيطرة الكاملة على قرة باغ الأسبوع الماضي في عملية عسكرية، لم تُتح لها الفرصة بعد لإثبات التزامها الصادق بتوفير ظروف معيشة آمنة ومحسنة للأرمن الذين يختارون البقاء.

يأتي ذلك في وقت وصل أكثر من نصف أرمن منطقة ناغورنو قرة باغ، والذين كان عددهم يبلغ 120 ألفًا، إلى أرمينيا، بعد النصر الذي حققته أذربيجان في عملية عسكرية خاطفة ضد المنطقة الانفصالية.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن أكثر من 65036 شخصًا عبروا من ناغورنو قرة باغ إلى أرمينيا.

بدورها، أعلنت السلطات الأرمنية في قرة باغ، اليوم، أنّ رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد سامفيل شهرامانيان، وقع مرسومًا بحل جميع مؤسسات الدولة اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

ووفقًا للمرسوم فإن الجمهورية المعلنة من جانب واحد، لن يكون لها وجود اعتبارًا من ذلك اليوم.