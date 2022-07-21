بعد مفاوضات شاقة.. قطر تؤكد صفقة شراء طائرات 737 ماكس

تقدمت الخطوط الجوية القطرية الخميس بطلبية لشراء 25 طائرة بوينج من طراز 737 ماكس 10 بعد مفاوضات شاقة في معرض فارنبره للطيران لتؤكد صفقة كان مصيرها على المحك منذ شهور وترفع الطلبيات على الطائرة ضيقة البدن هذا الأسبوع إلى 125.

وقالت شركة الطيران إنه جرى التوقيع على نسخة أولية من الطلبية في واشنطن في يناير كانون الثاني، لكن أجلها انقضى لاحقا.

وأفادت رويترز الخميس أن شركة الطيران الخليجية قد تعيد إحياء الصفقة في المعرض الجوي هذا الأسبوع.

ووقع أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الاتفاق أمام الصحفيين في حفل تأخر بسبب استمرار المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة بين شركة الطيران وبوينج ومصنعي المحركات.

وكانت الصفقة محط الأنظار في صناعة الطيران حيث تسعى بوينج إلى تعزيز زخم مبيعات أكبر نسخة من عائلة طائرات ماكس ضيقة البدن والتي تواجه حالة من الضبابية بشأن مستقبلها مع محاولات بوينج لاعتمادها سريعا قبل تطبيق تغييرات تنظيمية في ديسمبر كانون الأول.

وعلى نحو غير مألوف، تمثل الصفقة جزءا من اتفاقات متراكبة ومتشابكة ذات صلة بنزاع معقد في محكمة لندن بين قطر وشركة إيرباص، منافسة بوينج، والتي ألغت طلبية من الشركة القطرية لشراء الطائرة إيه 321 نيو المنافسة.

وهيمنت بوينج على الأخبار المرتبطة بالمعرض من خلال طلبيات جديدة وصفقات أعيد إحياؤها مع تعافيها من سلسلة من المشاكل التنظيمية والصناعية، في حين قال محللون إن شركة إيرباص كانت تحت ضغوط أقل لاستعراض الصفقات التي أبرمتها بعد بيع جميع الطائرات التي روجت لها تقريبا.

وقال ستان ديل الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية يوم الثلاثاء إن عائلة ماكس من الطائرات “أعيدت إلى العمل” بعد أزمة تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى طلبية تقدمت بها دلتا إيرلاينز لشراء 100 طائرة من طراز ماكس 10 يوم الاثنين.

وقالت بوينج الخميس إنها تلقت أيضا تعهدا من شركة كارجولوكس ومقرها لوكسمبورج باختيار نسخة الشحن من الطائرة 777 إكس على أن تتم تسوية التفاصيل في الأسابيع المقبلة.