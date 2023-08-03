بعد مقتل أبو الحسين الحسيني.. تنظيم الدولة الإسلامية يكشف هوية زعيمه الجديد

أكد تنظيم الدولة الإسلامية (الخميس 3-8-2023) مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القرشي واختيار أبو حفص الهاشمي القرشي خليفة له، وفقا لما أعلنه متحدث باسم التنظيم عبر تسجيل غير مؤرخ نشر على قناة للتنظيم على تطبيق تيليغرام.

ويبدو أن هذا هو أول إعلان رسمي يصدر عن التنظيم حول مصير زعيمه السابق منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل نيسان أن قوات المخابرات التركية قتلته في سوريا.

ولم يذكر التنظيم، الذي ضعفت قوته بعدما كان يحكم ثلث العراق وسوريا يوما ما، أي تفاصيل حول زعيمه الجديد.

وبلغ التنظيم ذروة سطوته في عام 2014 عندما أعلن زعيمه آنذاك أبو بكر البغدادي إقامة خلافة إسلامية على الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم.

وخسر التنظيم المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته في البلدين في عمليات مضادة شارك فيها تحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية في سوريا عام 2019.

وتولى أبو حسين الحسيني القرشي زعامة التنظيم في نوفمبر تشرين الثاني 2022 بعد مقتل سلفه في سوريا أيضا.

ويواصل عناصر التنظيم المتشدد شن هجمات مسلحة في كل من سوريا والعراق.

واختبأ الآلاف الذي تبقوا من أعضاء التنظيم في السنوات الأخيرة في المناطق النائية بالبلدين، لكنهم لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات مباغتة.

ولا يزال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ينفذ عمليات ضد التنظيم في سوريا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.