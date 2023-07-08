السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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بعد مقتل رجل أمن.. إيران تُعلن إحباط هجوم على مركز للشرطة

منذ 57 دقيقة
إيران

إيران

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بعد أن هاجم مسلحون مجهولون مركزًا للشرطة في زاهدان، جنوب شرقي إيران، وقتلوا عنصر أمن، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنّه أفشل الهجوم وقتل 4 أشخاص.

وقال الحرس الثوري الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، في بيان: “خططت خلية إرهابية مكونة من 4 أفراد، صباح اليوم لدخول مخفر الشرطة رقم 16 في زاهدان. وتمّ التصدي لها من قبل رجال الشرطة، وتم قتل جميع الإرهابيين”، وفق ما نقلته وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وكان 4 مسلحون مجهولون هاجموا مركزًا للشرطة في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان، في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى مقتل عنصر من الأمن الإيراني.

وقال نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي: “استخدم المسلحون قنابل يدوية في مهاجمة المخفر رقم 16 في زاهدان” وفق ما نقلت وكالة إرنا الإيرانية.

كما أضاف أنّ الهجوم أسفر عن مصرع فرد من عناصر الشرطة.

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