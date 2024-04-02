بعد مقتل زاهدي.. إليك أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا

الضربة التي طالت القنصلية الإيرانية في سوريا (رويترز)

تحولت سوريا خلال السنوات الماضية لساحة يترجم عليها الصراع بين إسرائيل وإيران والذي بدأ يتسارع ويتصاعد أكثر على خلفية هجوم 7 أكتوبر 2023 “طوفان الأقصى”.

وفتح استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أمس الإثنين، 1 نيسان /أبريل الجاري، والذي أدى إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي فصلا جديدا من الصراع الذي وصل هذه المرة حد استهداف منشآت دبلوماسية إيرانية، فيما يراه خبراء أنه يوازي ضرب الأرض الإيرانية مباشرة.

وفيما يلي أبرز الضربات الإسرائيلية في سوريا على مدى سنوات:

*40 غارة إسرائيلية على سوريا في عام 2023.

*28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2022.

*28 غارة إسرائيلية على سوريا عام 2021.

*إسرائيل تستهدف حزب الله ومستودعات أسلحة وقادة الحرس الثوري الإيراني.

*مارس 2023 ، اغتيال إسرائيل القيادي في سرايا القدس علي رمزي الأسود في دمشق.

*25 ديسمبر 2023 ، مقتل رضي موسوي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

*20 يناير 2024 مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين في غارة إسرائيلية على دمشق.

*2 فبراير 2024، مقتل مستشار بالحرس الثوري يدعى سعيد علي دادي في غارة إسرائيلية بدمشق.

*26 مارس 2024، مقتل ضابط إيراني برتبة عقيد بهجوم إسرائيلي في دير الزور.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.