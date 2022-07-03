بعد مقتل سائحة نمساوية.. إغلاق شواطئ في البحر الأحمر في مصر

هزّت واقعة مقتل سائحة أجنبية على أحد شواطئ مصر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما هاجمتها سمكة قرش ما أدى الى بتر يدها وساقها قبل أن تفارق الحياة.

في هذا الاطار، أبلغ مصدران أمنيان رويترز أن محافظة البحر الأحمر المصرية أصدرت أمرًا بإغلاق الشواطئ وتعليق السباحة من منطقة سهل حشيش وحتى منطقة مكادي، بعدما لقيت سائحة حتفها إثر قيام سمكة قرش بمهاجمتها في سهل حشيش.

وأضافا في وقت متأخر السبت 2 تموز أن الحادث وقع صباح الجمعة وأن قرار إغلاق الشواطئ صدر في مساء نفس اليوم.

كذلك، ذكر مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر أن السائحة وهي نمساوية (68 عاما) قد نُقلت فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سهل حشيش، وكانت هناك محاولات لإنعاشها لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة هبوط بالدورة الدموية بسبب الجروح والنزيف.

وأوضح المصدران الأمنيان أن السائحة مقيمة في مصر منذ خمس سنوات مع زوجها المصري.

وكانت سمكة قرش قد هاجمت قبل عامين 3 أشخاص بينهم سائحان بشواطئ البحر الأحمر جنوب سيناء في مصر.

وتعرضوا لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص “الشارك ريف” بمحمية رأس محمد، ما نتج عنه حدوث إصابات بهم.

وكشفت أن سمكة القرش المهاجمة من نوع القرش المحيطي ذي الزعنفة البيضاء ويقدر حجمها بمترين تقريبا، ويتسم سلوكها بالعدوانية تجاه البشر.