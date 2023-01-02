بعد مقتل عشرات الجنود الروس.. صفّارات الإنذار تدوّي في أوكرانيا

دوّت صافرات الإنذار إثر الإعلان عن حالة التأهب ضد الغارات الجوية في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

كما أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوغايف، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، وإسقاط طائرة مسيرة فوق البحر.

يأتي ذلك بعد أن قُتل 78 جنديًا روسيًا، وأصيب 136 آخرون، إثر القصف الأوكراني، على دائرة تجنيد روسية في دونيتسك، وفق ما أفادت “العربية”.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق الإثنين، عن مقتل 63 جنديًا روسيًا على الأقل في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا (شرق)، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير.

إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة الروسية أن “أربعة صواريخ” ضربت “مركز انتشار مؤقت” للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تيسيطر عليها القوات الروسية، من دون أن يحدد تاريخ الضربة.

كما أكد المتحدث أن “عائلات وأقارب الجنود القتلى سيتلقون كل المساعدة والدعم اللازمين”.

بينما تحدثت وسائل إعلام روسية وأوكرانية عن هجوم على ماكيفكا ليل السبت إلى الأحد، أي في ليلة رأس السنة الجديدة، حين تم استهداف مبنى يضم جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم مؤخرًا في روسيا.