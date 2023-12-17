الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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بعد مقتل 13 شخصًا من جرّاء العاصفة.. الأرجنتين تُحذّر من "رياح مدمّرة"

منذ دقيقتين
عاصفة - تعبيرية

عاصفة - تعبيرية

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أعلن رئيس بلدية مدينة باهيا بلانكا في الأرجنتين، أنّ 13 شخصًا على الأقل قُتلوا بعد أن ضربت عاصفة كهربائية شديدة ساحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية على المحيط الأطلسي.

وأعلن رئيس البلدية فيديريكو سوسبيليس عن عدد القتلى في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”.

وتقع المدينة بالقرب من الطرف الجنوبي لمقاطعة بوينس أيرس إحدى أكبر مناطق إنتاج الحبوب في الأرجنتين.

وأصدر مكتب الرئيس خافيير مايلي بيانًا قدم فيه التعازي لأسر الضحايا، ونصح السكان بالبقاء داخل منازلهم حتى صباح اليوم، نتيجة هبوب رياح مدمرة تتجاوز سرعتها 150 كيلومترًا في الساعة.

    المصدر :
  • رويترز

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