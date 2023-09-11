بعد مقتل 150 شخص جراء إعصار "دانيال".. ليبيا تعلن الحداد وتنكس الأعلام

لقي 150 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، بفعل العاصفة “دانيال”التي ضربت شرقي ليبيا، قادمة من اليونان، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

ونقلت الوكالة عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد مسعود، قوله: “قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة، ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة”.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصا يقفون على أسطح سياراتهم، بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل، بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت المدارس والمتاجر، وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة يومي الأحد والإثنين.

وأعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، أسامة علي، مقتل 7 أشخاص في مدينة سوسة شرقي البلاد، مضيفًا أن المدينة “أصبحت تحت الماء بسبب العاصفة دانيال”.

وعلى صعيد متصل، أعلن مركز البيضاء الطبي عن وصول 12 جثة لأشخاص غرقوا جراء الفيضانات.

كما أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، الحداد لثلاثة أيام وتقرر تنكيس الأعلام، في أعقاب المأساة.

وفي الأثناء، بدأت قوافل من الدعم والمساندة في الانطلاق من مدن غربي ليبيا إلى شرقي البلاد، لتقديم الدعم للمناطق المتضررة.

كما قال مهندسان يعملان في مجال النفط لرويترز، إن “4 موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا من مساء السبت، لمدة 3 أيام”.

وكان رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر قرارا، الإثنين، باعتبار المناطق التي تعرضت للفيضانات والأمطار الغزيرة “منكوبة”، موجها “كافة الجهات العامة والمختصة باتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية، لمواجهة أضرار الفيضانات والسيول”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة وستقدم “مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني”.

ووصلت العاصفة “دانيال” ليبيا قادمة من اليونان، بعدما خلفت أضرارا بالغة ووفيات وصلت إلى 15 شخصا، ومن المنتظر أن تتحرك صوب مصر في الساعات المقبلة.

وبحسب “رويترز”، تعد “دانيال” أشد عاصفة ممطرة شهدتها اليونان منذ بدء تسجيل تلك الأحداث عام 1930.

وضربت العاصفة اليونان في أعقاب حريق غابات ضخم شمالي البلاد. ويقول علماء إن مناخ البحر المتوسط ​​الجاف في اليونان “يضعها على الخط الأمامي لتغير المناخ العالمي”، إذ تشيع حالات الطقس المتطرف بشكل متزايد.