بعد مقتل 16 جنديا.. الجيش النيجيري ينفي ضلوعه في هجوم انتقامي

أفاد سكان في ولاية دلتا النيجيرية إن رجالا يرتدون زي الجيش نهبوا وأحرقوا منازل في الولاية المنتجة للنفط بعد أيام من قيام شبان بقتل 16 جنديا أرسلوا إلى هناك لحل نزاع على الأرض، لكن وزير الدفاع نفى تورط الجيش.

وقال سكان إن جنودا هاجموا مجتمع أوكوما المحلي المقيم على ضفاف النهر والذي يضم بضع مئات من الأشخاص أمس الأحد أثناء بحثهم عن المسؤولين عن عمليات القتل التي وقعت يوم الخميس.

وقال تام أوبورومو، الذي فر من منزله عبر الهاتف لرويترز، إن رجالا يرتدون الزي الرسمي كانوا يتجولون بحثا عن أسلحة ونهبوا منازل قبل إحراقها.

وأوضح سكان إن منشآت مملوكة للحكومة، ومنها مدرسة ابتدائية ومستشفى، لم تتعرض للهجوم.

وقال الرئيس بولا تينوبو إنه منح الجيش الصلاحية الكاملة لمطاردة المتورطين في قتل الجنود، ووصف مقتلهم بأنه “جريمة بشعة بحق الشعب النيجيري”.

ونفى وزير الدفاع الجنرال كريستوفر موسى مهاجمة الجنود لمجتمع أوكوما.

وقال موسى في رسالة نصية لرويترز “لا يوجد أي أعمال انتقامية من قبل الجيش. نحن نبحث عن القتلة ومخبأ أسلحتهم”.