بعد مقتل 6 من عناصرها.. "قسد" تطالب بنشر المزيد من الدفاعات الجوية في شمال شرق سوريا

طالبت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، المتحالفة مع قوات التحالف الدولي اليوم الخميس 8 فبراير/شباط 2024، بنشر المزيد من الدفاعات الجوية في شمال شرق سوريا، بعد مقتل ستة من مقاتليها في هجوم بطائرة مسيرة اتهمت فصائل متحالفة مع إيران بشنه.

وقال مظلوم عبدي، القائد العام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إن القوات تعتبر أنه “تطور خطير عندما يتم استهداف معسكراتنا بهجمات بطائرات مسيرة من قبل فصائل متحالفة مع إيران”.

وتشير تصريحات عبدي لرويترز من شمال شرق سوريا إلى أن مقاتلي القوة المنتشرة إلى جانب القوات الأمريكية لمحاربة فلول تنظيم الدولة الإسلامية معرضة للخطر بشكل متزايد أمام عدم الاستقرار الإقليمي الآخذ في الاتساع في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتعرضت القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في شرق وشمال شرق سوريا لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، إذ تسعى الفصائل المتحالفة مع إيران والمؤيدة للفلسطينيين إلى مهاجمة المصالح الأمريكية والغربية ومحاربة إسرائيل.

وأدى هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون متحالفون مع إيران على موقع أمريكي في الأردن في 28 يناير كانون الثاني إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. وفي الرابع من فبراير شباط، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن هجوما بطائرة مسيرة ملغومة شنته جماعات مسلحة متحالفة مع إيران في شرق سوريا أسفر عن مقتل ستة من مقاتليها.