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بعد مكاسب.. سندات مصر السيادية الدولارية هبطت سنتا

منذ 43 دقيقة
الدولار مقابل الدينار العراقي

الدولار مقابل الدينار العراقي

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هبطت سندات مصر السيادية الدولارية سنتا واحد ا بعد مكاسب لأكثر من أسبوع.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت بما يصل إلى سنت واحد اليوم الجمعة بعد مكاسب لأكثر من أسبوع.

وانخفضت جميع سندات البلاد الدولية تقريبا، لكن الأوراق المستحقة في فبراير شباط 2028 هي الأكثر خسارة إذ انخفضت بما يزيد قليلا عن سنت لتسجل 80.6 سنت للدولار.

وارتفعت سندات الدولة المثقلة بالديون في الآونة الأخيرة وسجلت الأوراق ذات آجال الاستحقاق الأقصر أقوى مستوياتها منذ عامين تقريبا بعد مؤشرات إيجابية من صندوق النقد الدولي أثارت الآمال في قرب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض بثلاثة مليارات دولار مع مصر.

    المصدر :
  • رويترز

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