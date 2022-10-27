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بعد مكاسب 3 أيام.. المؤشر نيكي يغلق على تراجع

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2022 11:11 صباحًا
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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اختتم المؤشر نيكي الياباني تعاملات، الخميس، على تراجع بعد ثلاثة أيام من المكاسب، إذ ركز المستثمرون الحذرون على توقعات أسهم بعينها مع وصول موسم إعلان النتائج إلى ذروته.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.32 بالمئة عند 27345.24 نقطة. وسجل المؤشر قراءات إيجابية في بعض الأحيان في الجلسة الصباحية قبل أن يقلص المكاسب لاحقا.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 بالمئة.

وكان سهم كانون الخاسر الأكبر على نيكي، إذ انخفض 6.22 بالمئة بعد تعديل توقعات صافي الأرباح هبوطا.

أما سهم هيتاشي لمعدات البناء فكان أكبر الرابحين على نيكي حيث ارتفع 4.71 بالمئة بعد تقرير أرباحه. وتتوقع الشركة حاليا أن تكون أرباحها التشغيلية للسنة المالية أعلى 17.6 بالمئة عن التوقعات السابقة.

ويعقد بنك اليابان أحدث اجتماعاته لمراجعة السياسة الخميس والجمعة هذا الأسبوع، إلا أن معظم المراقبين يرون أنه من غير المرجح أن يُدخل أي تغيير على سياسته النقدية فائقة التيسير.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، تراجع 164 وارتفع 54، بينما استقرت سبعة أسهم.

    المصدر :
  • رويترز

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