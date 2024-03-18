بعد مهاجمة مركز شرطة في ضواحي باريس.. اعتقال 9 أشخاص

أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز، اليوم الاثنين أن تسعة أشخاص اعتقلوا بعد مهاجمة مركز شرطة في ضاحية لا كورنوف في وقت متأخر من مساء أمس الأحد عقب اشتباكات بين شبان وقوات من الشرطة.

ووقعت الاشتباكات على خلفية وفاة شاب الأسبوع الماضي امتنع عن إيقاف دراجته النارية بعدما أمرته الشرطة بذلك.

وقال نونيز لقناة تي.إف1 التلفزيونية اليوم الاثنين “اعتقلنا تسعة أشخاص وهو عدد ليس بالقليل”.

وأضاف أن “تعزيزات الشرطة أعادت النظام والأمن بسرعة”.

وتحظى القضايا الأمنية بأهمية قصوى لدى السلطات الفرنسية خاصة مع استعداد باريس لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية في 26 يوليو تموز. وتعرضت بعض مواقع الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية للتخريب في أعمال شغب وقعت في صيف عام 2023 واندلعت بعد مقتل شاب من أصل أفريقي برصاص الشرطة.