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بعد موجة الانقلابات.. تغييرات كبيرة في القوات الأمنية في "رواندا والكاميرون"

منذ 27 ثانية
خريطة الكاميرون

خريطة الكاميرون

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أعلنت رواندا والكاميرون تغييرات كبيرة في قواتهما الأمنية أمس الأربعاء تؤثر على الضباط العسكريين ذوي المراتب العالية.

في رواندا، قام الرئيس بول كاغامي بتقاعد مئات الجنود في خطوة تلت ترقيات عدد من الجنود الشبان في هيكل الأمن بالبلاد وتعيين الجنرالات الجدد لقيادة تقسيمات الجيش المتمركزة في أجزاء مختلفة من البلاد.

أظهر بيان من قوات الدفاع الرواندية (RDF) أن كاغامي قد “وافق على تقاعد عشرات الجنرالات و83 ضابطًا كبيرًا وستة ضباط صغار”.

كما وافق كاغامي على تقاعد 86 ضابطًا كبيرًا غير مكلف بالقيادة، وفقًا للبيان.

تم تقاعد ما لا يقل عن 678 جنديًا بعد انتهاء عقودهم، بينما تم تسريح 160 آخرين لأسباب طبية.

أشار البيان إلى أن العديد من أعضاء الحرس القديم الذين شاركوا في حرب تحرير رواندا في عام 1994 مثل الجنرال جيمس كاباريب، والجنرال فريد إبينغيرا، والفريق أول شارل كايونغا كانوا من بين المتقاعدين.

كلا من كاباريب وكايونغا سبق لهما أن شغلا منصب رئيس هيئة الأركان للجيش الرواندي خلال فترات منفصلة.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، قام كاغامي أيضًا بترقية عدد من الضباط الشبان إلى رتبة عقيد وعين جنرالات جدد لقيادة التقسيمات العسكرية.

تضمنت القائمة أيضًا تقاعد الفريق أول فرانك موشيو كامانزي، الذي يشغل منصب سفير رواندا في روسيا، والجنرال الماجور ألبرت موراسيرا، وزير الدفاع السابق.

في يونيو، عين كاغامي جوفينال ماريزاموندا وزيرًا للدفاع، ليحل محل ألبرت موراسيرا، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

وفي الوقت نفسه، قام الرئيس بول بيا، أحد أطول الزعماء الأفارقة في الخدمة، بأيضًا بتعيينات جديدة في وحدة الإدارة المركزية لوزارة الدفاع، وذلك وفقًا لمرسوم تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

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