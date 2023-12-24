بعد موجة برد قارس.. إقليم خنان الصيني يعاني من نقص في التدفئة

تعاني العديد من مدن إقليم خنان في وسط الصين من نقص في إمدادات التدفئة بعد أن اجتاحت موجة برد قارس مناطق شاسعة من البلاد وأتت معها بعواصف ثلجية هبطت بدرجات الحرارة لمستويات انخفاض قياسي.

ووضعت موجات البرد التي استمرت لفترة إمدادات الطاقة الكهربائية المخصصة للتدفئة تحت ضغط هائل في مدينة جياوتسو في إقليم خنان وتعطلت بعض الغلايات في بعض أكبر محطات الإمداد مما حرم بعض المناطق من التدفئة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد أن الشركة المشغلة تسارع لإصلاح العطل وتتوقع استئناف الإمدادات في 26 ديسمبر كانون الأول دون تحديد عدد الغلايات التي تعطلت.

ولم ترد الشركة المشغلة على طلب من رويترز للتعليق.

وقررت بلدية المدينة وقف الإمدادات المخصصة للتدفئة لأغلب الشركات وجهات الأعمال عدا الخدمات الضرورية مثل المستشفيات ودور المسنين لإعطاء أولوية للمنازل السكنية. لكن تقارير وسائل الإعلام ذكرت أن بعض المجمعات السكنية ستتأثر خلال فترة الصيانة والإصلاح.

وقالت الحكومتان المحليتان في مدينتي بويانغ وبينغدينغشان في إقليم خنان إن إمداد الوزارات والإدارات الحكومية تم تعليقه لإعطاء الأولوية لاستخدامات السكان نظرا لبرودة الطقس.

وتظهر توقعات الأرصاد أن درجات الحرارة في المدن الثلاث تقل عن الصفر اليوم الأحد. وقالت هيئة الأرصاد في إقليم خنان أمس السبت إن درجات الحرارة في عدة مناطق أخرى في الإقليم ستنخفض لما يصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر مطلع هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تهب كتل هواء أدفأ نسبيا من شمال البلاد صوب جنوبها بما سيرفع درجات الحرارة اعتبارا من اليوم.