الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد موسكو.. وزير الدفاع الصينيّ يحطّ في بيلاروسيا

منذ 15 ثانية
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو

وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو

A A A
طباعة المقال

بعد جولته ولقاءاته التي أجراها في العاصمة الروسيّة موسكو، وصل وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى بيلاروسيا.

فقد أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان، بأنّه “بدأت الزيارة الرسمية لعضو المجلس العسكري المركزي وعضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني العقيد لي شانغ فو، إلى جمهورية بيلاروس”.

وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إنّ زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو إلى الجمهورية ستتم في الفترة ما بين 16 و18 آب/ أغسطس الجاري.

هذا ومن المتوقع أن يجري الوزير الصيني لقاءات مع قيادة وزارة الدفاع البيلاروسية لبحث المسائل الحيوية للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما سيزور عددًا من المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف روسي على ميناء أوكراني - أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تُضيّق الخناق على صادرات الحبوب.. وتستهدف ميناء ريني الأوكرانيّ
    هانتر بايدن
    فيديو.. ممارسات جنسية فاحشة وإدمان للمخدرات وفضائح تلاحق نجل الرئيس بايدن!
    الدبيبة يتفقّد منطقة الاشتباكات
    الهدوء يُخيّم على طرابلس بعد وقف النار.. والدبيبة يتفقّد منطقة الاشتباكات

    الأكثر قراءة

    شاحنة الكحالة
    شاحنة الكحالة... تصعيد إيراني سيبدأ من لبنان
    آخر صورة لأندريا مازيتو
    آخر "سيلفي" في حياته
    كريستيانو رونالدو - مباريات النصر والهلال
    رونالدو خارج تشكيلة النصر.. ما السبب؟