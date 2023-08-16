بعد موسكو.. وزير الدفاع الصينيّ يحطّ في بيلاروسيا

بعد جولته ولقاءاته التي أجراها في العاصمة الروسيّة موسكو، وصل وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى بيلاروسيا.

فقد أفادت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان، بأنّه “بدأت الزيارة الرسمية لعضو المجلس العسكري المركزي وعضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني العقيد لي شانغ فو، إلى جمهورية بيلاروس”.

وقالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إنّ زيارة وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو إلى الجمهورية ستتم في الفترة ما بين 16 و18 آب/ أغسطس الجاري.

هذا ومن المتوقع أن يجري الوزير الصيني لقاءات مع قيادة وزارة الدفاع البيلاروسية لبحث المسائل الحيوية للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما سيزور عددًا من المنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.