بعد نتائج الانتخابات.. الأسهم التركية ترتفع والليرة تتراجع

شهدت الأسهم التركية ارتفاعا اليوم الاثنين فيما تراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في أعقاب الفوز الكبير الذي حققته المعارضة على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.

وقال محللون إن معدل التضخم القريب من 70 بالمئة وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية أمس الأحد.

وصعد المؤشر بي.آي.إس.تي 100 القياسي بأكثر من واحد بالمئة عند الفتح وارتفع مؤشر أسهم البنوك 1.7 بالمئة. وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشران 0.63 بالمئة و2.12 بالمئة على التوالي.

ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 33 مقابل الدولار في تعاملات الليلة الماضية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش وصل السعر إلى 32.43 وهو ما يقل قليلا عن مستوى إغلاق يوم الجمعة. والعديد من الأسواق المالية العالمية مغلقة اليوم الاثنين بمناسبة عطلات عيد القيامة.

وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، كما هبطت عوائد السندات قليلا.

وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة.