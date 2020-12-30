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بعد نجاته من هجوم المطار… هذا ما قاله رئيس وزراء اليمن

منذ 29 دقيقة
معين عبد الملك

معين عبد الملك

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أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الذي استهدف مطار عدن، لن يثني حكومته عن القيام بواجباتها حتى إنهاء الانقلاب.

تصريح يأتي بعد نجاة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من انفجارين استهدفا مطار عدن الدولي، اليوم، لدى وصول طائرة الحكومة.

ومطمئنا بسلامته وأعضاء الحكومة، قال عبدالملك في تغريدة له على تويتر” إن “العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم”.

وأضاف “هذا الهجوم لن ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار”، مترحما على أرواح الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأسفر الانفجارن عن وقوع قتلى وجرحى بينهم مسؤولون محليون ومدنيون وإعلاميون، وفق ما أفاد به مراسل “العين الإخبارية”.

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