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بعد نفي بوخارست.. أوكرانيا تُلوّح بأدّلة تُثبت تعرّض رومانيا لهجوم روسيّ

منذ 20 دقيقة
طائرة روسية مسيرة

طائرة روسية مسيرة

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أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الإثنين، أنّ كييف لديها أدلة مصورة تظهر أن طائرات روسية مسيرة استهدفت الأراضي الرومانية خلال هجوم جوي الليلة الماضية، على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.

وأدلى كوليبا بهذا التصريح للصحافيين بعد مؤتمر صحافي في كييف.

يأتي ذلك بعد أن نفت رومانيا اليوم الإثنين، أن تكون طائرات روسية مسيرة قد استهدفت أراضيها خلال الليل.

فقد أكّدت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو، أنّ بلادها لم تتعرض لهجوم بطائرات مسيرة روسية أو لحطام ناجم عنها، في ضربة جوية خلال الليل على ميناء أوكراني على الجانب الآخر من نهر الدانوب.

وأضافت للصحافيين على هامش زيارة إلى برلين: “بالطبع هناك خطر لأن ما حدث قريب جدًا من حدودنا”.

وتابعت: “لقد رأينا أنّ روسيا تواصل بشكل أناني مهاجمة البنية التحتية المدنية، ولا تسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها. بالطبع، هناك خطر وقوع حوادث، لكن لم تقع حوادث الآن”.

يشار إلى أنّ مسؤولين أوكرانيين أعلنوا اليوم أنّ روسيا شنت أثناء الليل هجومًا جويًا على ميناء إسماعيل، أحد المينائين الرئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، وحثت القوات الجوية الأوكرانية سكان المنطقة على الاحتماء.

    المصدر :
  • رويترز
  • صوت بيروت إنترناشونال

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