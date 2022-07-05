بعد نمو النشاط الصيني.. أسهم أوروبا الى ارتفاع

رغم المخاوف السائدة من التباطؤ العالمي، ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات الثلاثاء الواقع في 5 تموز بعد أن طغت البيانات الاقتصادية الإيجابية من آسيا وعلامات تراجع التوتر بين الولايات المتحدة والصين، في حين تراجعت أسهم شركة الطيران الاسكندنافية إس.إيه.إس بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، مقتفيا أثر المكاسب في الأسواق الآسيوية بعد أن أظهرت بيانات نمو نشاط الخدمات في الصين في حزيران بوتيرة فاقت التوقعات.

وتراجع توتر الأسواق بعد تقرير مفاده أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان يفكر في التراجع عن بعض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الأنباء التي تفيد بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه أجرى حوارا “بناءا” مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.

وهبط سهم شركة الطيران الاسكندنافية إس.إيه.إس 6.7 بالمئة بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها وحذرت من أن إضراب الطيارين أثر على وضعها المالي والسيولة.

وصعد سهم ريمي كوينترو الفرنسية للخمور 4.6 بالمئة بعدما غيرت شركة جيفريس توصيتها لسهم الشركة من “احتفاظ” إلى “شراء”.