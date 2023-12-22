بعد هبوط الحرارة لـ 40 تحت الصفر.. الصين تترقّب وصول كتل هوائيّة أدفأ نسبيًا

من المتوقع أن تبدأ موجة من كتل الهواء الأدفأ نسبيًا في الهبوب على شمال الصين وتتجه صوب جنوبها، لترفع درجات الحرارة قليلًا اعتبارًا من مطلع الأسبوع، بعد أن شهدت البلاد لمدة أسبوعين درجات تحت الصفر بكثير.

وشهدت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من الصين عواصف شتوية ثلجية قاسية، صاحبتها برودة تخطت المستويات القياسية المسجلة، ووصلت في بعض مناطق الشمال الشرقي إلى -40 مئوية وأقل أيضًا بسبب تدفق هواء قارس البرودة من القطب الشمالي.

وعلى الرغم من أن الصين ما زالت تتوقع تسجيل درجات حرارة منخفضة في الأيام القليلة المقبلة، قال التلفزيون المركزي الصيني الرسمي (سي.سي.تي.في) إن الأحوال الجوية ستتحسن وقد تصل درجات الحرارة إلى عشر درجات مئوية في كثير من المناطق في الوسط والشرق بحلول يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية والطقس الأدفأ قليلًا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، مما يعني درجات حرارة أعلى من المعتاد في أغلب مناطق البلاد بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وفي شنغهاي المركز المالي للصين تراوحت درجات الحرارة في أغلب مناطق المدينة صباح اليوم الجمعة، بين -6 و-4 مئوية متجاوزة الأرقام القياسية الموسمية.

وزاد الطلب على التدفئة في أنحاء الصين بعد أن سجلت كثير من الأقاليم الشمالية انخفاضًا غير مسبوق في الحرارة بلغ أقل من -30 مئوية في بعض المدن.

لكن متعاملين قالوا إن مخزونات وقود التدفئة الوفيرة والإنتاج الكبير يعني أن الصين لا تحتاج لزيادة واردات الفحم والغاز الطبيعي للوفاء بأحمال قياسية على الكهرباء والطاقة بسبب زيادة الطلب.