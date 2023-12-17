الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة بايدن تبحث عن "خيارات" بشأن الرد على الحوثيين

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2023 12:36 مساءً
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

A A A
طباعة المقال

كشف موقع بوليتيكو الأميركي عن “خيارات” تبحثها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الرد على الحوثيين بعد هجماتهم على سفن بالبحر الأحمر.

وسبق أن هاجمت جماعة الحوثي سفنا إسرائيلية في مضيق باب المندب واقتادت بعضها إلى الموانئ اليمنية، كما هاجمت سفن شحن دولية قالت الجماعة إنها كانت تتجه إلى إسرائيل.

ولاحقا، أعلنت الجماعة عن إستراتيجية تقضي بمنع وصول سفن الشحن إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسية السفينة والجهة التي تديرها.

ونقل موقع “أكسيوس” الجمعة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “إدارة بايدن بعثت مؤخرا رسائل إلى الحوثيين في اليمن عبر عدة قنوات تحذرهم فيها من عدم وقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل”.

وأضاف المسؤولون أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ الذي زار الخليج في الأيام الأخيرة طلب من نظرائه في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر نقل رسائل التحذير.

وتريد واشنطن بحسب المبعوث الأميركي تشكيل “أوسع تحالف بحري ممكن” لحماية السفن في البحر الأحمر، وإرسال “إشارة مهمة” للحوثيين بأنه “لن يتم التسامح مع المزيد من الهجمات”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

بوتين
بوتين: تصريحات بايدن عن اعتزام روسيا الهجوم على حلف شمال الأطلسي "هراء"
بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
محتجزة إسرائيلية سابقة تدعو نتنياهو لإبرام "صفقة عاجلة" مع حماس
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
وفاة دبلوماسي فرنسي جراء غارة إسرائيلية على غزة

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
الوقت الثمين.. تحذير إسرائيلي جديد لحزب الله
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
تطوّر خطير على صعيد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان!
نائب أوكراني يفجر اجتماعاً بالقنابل
فيديو مرعب.. نائب يفجر اجتماعاً بالقنابل بسبب منعه من الكلام!