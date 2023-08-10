بعد هجمات مستوطنين.. إسرائيل تُفرج "بشروط" عن معتقلين فلسطينيّين

أفرجت السلطات الإسرائيلية بشروط اليوم الخميس، عن فلسطيني وثلاثة من أبنائه اعتقلوا إثر اشتباكات مع مستوطنين يهود متهمين بارتكاب هجوم أسفر عن سقوط قتيل بالقرب من قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي.

ومن المحتمل أن يواجه مستوطنان يهوديان اتهامات بالقتل، بعد مقتل شاب فلسطيني (19 عامًا) وإصابة آخر في ساقه في الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي بالقرب من قرية برقة في شمال الضفة الغربية.

والاشتباك هو الأحدث في سلسلة هجمات للمستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية. وقوبل الحادث بتنديد شديد نادر الحدوث من الولايات المتحدة التي وصفته بأنه “هجوم إرهابي من مستوطنين إسرائيليين متطرفين”.

وأفرجت المحكمة عن عمار عسلية وأبنائه الثلاثة بكفالة قدرها ألفي شيكل (539 دولارًا) لكل واحد منهم، بعد أن رفضت اتهامات الشرطة لهم بالضلوع في إلقاء الحجارة والألعاب النارية على مجموعة من المستوطنين اليهود.

وقال إسماعيل الطويل محامي الرجل وأبنائه: “اللي صار شي رائع جدًا. يعني الشرطة لم تقنع المحكمة بعدم إخلاء سبيلهم. المحكمة رأت المواد الموجودة واعتبرتها غير صحيحة وغير صادقة”.

وأمرت المحكمة الفلسطينيين الأربعة بعدم مغادرة برقة حتى 17 أغسطس/ آب.

وقال سكان قرية برقة، الواقعة في شمال الضفة الغربية التي شهدت هجمات متكررة من مستوطنين يعيشون في ست مستوطنات يهودية قريبة، إن الحادث وقع حين بدأت مجموعة من المستوطنين في التحرش بالرعاة الفلسطينيين.

وأضاف السكان أنّ شجارًا ورشقًا بالحجارة قد وقعا قبل وصول مزيد من المستوطنين ليرتفع عددهم إلى ما بين 150 و200. وعمد المستوطنون إلى تخريب المنازل وإشعال النيران في السيارات. ومع احتدام المواجهة، فتح مستوطن النار مما أسفر عن مقتل الشاب قصي معطان (19 عامًا).

عنف متزايد من المستوطنين

هذا تزايد العنف من جانب المستوطنين مع استمرار إسرائيل في التوسع في المستوطنات التي تعدها أغلب الدول غير قانونية. وسجلت الأمم المتحدة 591 حادثة شارك فيها مستوطنون وأسفرت عن وقوع ضحايا فلسطينيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما في الستة أشهر الأولى من 2023، وهو أعلى متوسط يومي منذ 2006.

وجاءت جلسة الاستماع في محكمة عسكرية اليوم الخميس، عقب إجراءات هذا الأسبوع اتُهم خلالها مستوطنان بتهمة “القتل العمد أو غير المبالي بالأرواح” بدافع عنصري.

وحذر مسؤولون عسكريون وأمنيون إسرائيليون من أن هجمات المستوطنين اليهود المتكررة على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية على مدى الأشهر الماضية، تضع القوات تحت ضغط متزايد وتخاطر بتقويض الأمن القومي.

ويقول الفلسطينيون إن تلك الهجمات هدفها إخراجهم من أرضهم ويتهمون السلطات بالتقاعس بصورة منتظمة عن اتخاذ إجراءات لمنعها.