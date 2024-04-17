الأربعاء 8 شوال 1445 ﻫ - 17 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد هجومها الأخير.. ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على إيران لتشمل مصنعي المسيرات

منذ 3 دقائق

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن على أوروبا توسيع نظام عقوباتها على إيران، وأضاف أن العقوبات يجب أن تستهدف الكيانات المشاركة في إنتاج الطائرات المسيرة والقذائف على وجه الخصوص.

ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء لبحث تشديد العقوبات على إيران بعد هجوم طهران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

للمزيد اقرأ:

وسط دعوات لفرض عقوبات على إيران.. وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في إيطاليا

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران
الألمانية للطيران تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 30 أبريل
علما ألمانيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لمواجهة روسيا.. ألمانيا تطلب دعما عاجلا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية
جنود إسرائيليون أمام أحد مراكز الأونروا في غزة
غزة تحت النار
ضرب وتعرٍّ.. إساءات متعددة يواجهها موظفو الأونروا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الأكثر قراءة

الروسية إنيسا بولينكو تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي
فيديو صادم.. مشهورة روسية تسقط من ارتفاع 50 متراً بسبب صورة سيلفي!
فيديو.. اسرائيل تغتال قائداً كبيراً في كتيبة "الرضوان" التابعة لحزب الله
غارة إسرائيلية تدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
أول تعليق إسرائيلي على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق