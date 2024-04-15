بعد هجومها على إسرائيل.. بريطانيا تدرس فرض مزيد من العقوبات على إيران

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين أن بلاده ستبحث فرض المزيد من العقوبات على إيران بعد الهجوم الذي شنته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة ستبحث فرض مزيد من العقوبات على إيران قال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “نعم بالطبع. لدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران. وضعنا نظاما جديدا بالكامل للعقوبات بنهاية العام الماضي وأثبت أنه فعال للغاية”.

وأضاف “فرضنا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بأكمله وسنواصل النظر في المزيد من الخطوات التي بوسعنا اتخاذها”.

وأشار إلى أن بلاده ستبقي مسألة حظر الحرس الثوري قيد المراجعة.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.