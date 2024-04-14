بعد هجومها على إسرائيل.. بريطانيا تستدعي القائم بأعمال سفارة إيران في لندن

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن اليوم الأحد بسبب الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان “تندد المملكة المتحدة بأشد العبارات بالهجوم الإيراني المباشر وغير المسبوق على إسرائيل، فضلا عن انتهاك المجال الجوي للأردن والعراق. وفي وقت يسوده التوتر الكبير في الشرق الأوسط، كان هذا تصعيدا خطيرا للغاية وغير ضروري من جانب إيران”.

وشنت إيران مساء أمس السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.