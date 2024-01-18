بعد هجومٍ حوثي.. البحرية الهندية تُنقذ طاقم سفينة أميركية قبالة اليمن

أعلنت البحرية الهندية اليوم الخميس، أنّها أنقذت أفراد طاقم سفينة مملوكة لأميركيين في خليج عدن بعد هجوم لجماعة الحوثي اليمنية عليها، وذلك في ظل تسبب التوتر في الممرات البحرية بالمنطقة في تعطيل حركة التجارة العالمية.

وعقب الهجوم على السفينة الأميركية جينكو بيكاردي في وقت متأخر أمس الأربعاء، قال الجيش الأميركي إن قواته نفذت هجمات على 14 صاروخًا للحوثيين “كانت تمثل تهديدًا وشيكًا على السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

وأبطأت هجمات الحوثيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني على السفن في البحر الأحمر ومحيطه حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى الكبرى من احتمال اتساع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويقول الحوثيون إنهم ينفذون الهجمات تضامنًا مع الفلسطينيين، وقد هددوا باستهداف سفن أميركية ردًا على الضربات الأميركية والبريطانية على مواقعهم.

ويقول خبراء أمنيون وعسكريون إن الاستراتيجية التي يريد الرئيس الأميركي جو بايدن تطبيقها، وهي مزيج من الهجمات العسكرية والعقوبات المحدودة، تستهدف على ما يبدو منع اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع معاقبة الحوثيين في ذات الوقت.

لكن لم يتضح إذا ما كانت الاستراتيجية ستحقق هدف بايدن الرئيسي، وهو وقف هجمات المسلحين التي تثير اضطرابًا في خطوط الإمداد ومخاوف من احتمال عودة التضخم للارتفاع مجددًا.

وبعد أحدث هجوم، وجهت الهند سفينة حربية متمركزة في المنطقة لإنقاذ أفراد طاقم السفينة جينكو بيكاردي وعددهم 22 شخصًا، ومن بينهم تسعة هنود. ولم يصب أي من أفراد الطاقة بأذى وأُخمد حريق كان قد اندلع على متنها.

وقال الحوثيون إن صواريخهم أصابت الناقلة “إصابة مباشرة”. وأكدت شركة جينكو لتشغيل السفن وقوع الهجوم وقالت إن سفينتها أُصيبت بمقذوف في ظل مرورها من خليج عدن وعلى متنها حمولة من الفوسفات الصخري.

قناة السويس تعاني

تستهدف الهجمات طريقًا لنحو 15 بالمئة من سفن الشحن العالمية وممرًا حيويًا بين أوروبا وآسيا. ويزيد البديل، وهو طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب القارة الأفريقية، مدة الرحلة بين 10 أيام إلى 14 يوما مقارنة بمرور السفن من البحر الأحمر وقناة السويس.

وتسبب انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس في توجيه ضربة موجعة جديدة إلى اقتصاد مصر المتدهور بالفعل. وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي، إن العوائد هبطت 40 بالمئة في أول 11 يوما من يناير/ كانون الثاني.

وقالت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، إن شحنات القمح المارة من قناة السويس انخفضت بنحو 40 بالمئة في النصف الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 0.5 مليون طن متري.

وعصفت أزمة البحر الأحمر بعالم الأعمال وأحيت مخاوف إزاء طول سلاسل الإمداد.

ويتسبب تحويل مسار عدد السفن الآخذ في التزايد في تبديل نُسُق إعادة التزود بالوقود وتعزيز الطلب على وقود السفن بالموانئ النائية، بدءا من موريشيوس مرورًا بجنوب أفريقيا إلى جزء الكناري.

وأصدرت شركة الشحن الدنماركية ميرسك وخطوط شحن ضخمة أخرى تعليمات لمئات من السفن التجارية بالبقاء بعيدًا عن البحر الأحمر. وذكرت ميرسك لعملائها اليوم الخميس أن الهجمات، بالإضافة إلى حالات إغلاق وتعطل ذات صلة بالطقس في أوروبا، تنطوي على مخاطر إحداث تكدس في عدة محطات للحاويات.

ويتوقع مسؤولون في ميناء روتردام، وهو أكبر موانئ أوروبا، أن تصبح حركة الملاحة أكثر ازدحامًا بدءًا من أواخر الشهر الجاري، مع بدء وصول السفن المتأخرة، لكنهم لا يتوقعون حدوث أي مشكلات لوجستية كبيرة.

والموانئ في إيطاليا وفرنسا قلقة من تجاهل السفن لها في ظل ابتعاد السفن عن مسار البحر المتوسط الرئيسي.

وقال كريستوف كاستانير رئيس ميناء مارسيليا في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: “لا نلاحظ أي أثر حتى اليوم، لكن الأمر مبعث قلق”.

وأضاف أن الأزمة إذا استمرت، فسيكون أحد السيناريوهات هو أن ترسو السفن المبحرة حول أفريقيا في المغرب وتنقل البضائع إلى سفن أخرى من أجل خدمة البحر المتوسط.