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بعد هجوم إلكتروني.. شركة صلب إيرانية تعلق إنتاجها

منذ 46 دقيقة
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أعلنت إحدى كبريات شركات الصلب الإيرانية، الإثنين الواقع في 27 حزيران، إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد تعرضها لهجوم إلكتروني، ما اعتبر أحد أكبر الهجمات على القطاع الصناعي الاستراتيجي في البلاد في الذاكرة الحديثة.

وقالت شركة (خوزستان) للصلب الحكومية في بيان إن الخبراء قرروا أن الشركة غير قادرة على مواصلة عملياتها بسبب مشكلات فنية، وستغلق “حتى إشعار آخر بعد الهجمات السيبرانية”، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس.

ولم تتهم الشركة أي جهة بعينها بالوقوف وراء الهجوم، الذي يعد الأحدث الذي يستهدف خدمات الدولة في الأسابيع الماضية.

وتحتكر شركة خوزستان للصلب، ومقرها مدينة الأحواز في جنوب غربي إيران، إنتاج الصلب في البلاد إلى جانب شركتين حكوميتين رئيسيتين.

تأسست الشركة قبل الثورة الإيرانية عام 1979، ولديها بعض خطوط الإنتاج التي زودتها شركات ألمانية وإيطالية ويابانية.

    المصدر :
  • الحرة

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