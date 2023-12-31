بعد هجوم الحوثيين الأخير.. ميرسك توقف رحلاتها في البحر الأحمر

قالت شركة ميرسك الدنمركية الأحد إن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن شنوا هجوما على سفينة حاويات تابعة لها مما دفعها إلى وقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.

وهذا الهجوم هو الأحدث الذي ينفذه المسلحون الحوثيون الذين يستهدفون السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تقاتل إسرائيل في غزة.

وقال الجيش الأمريكي الأحد إن طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة من أصل أربعة زوارق استخدمها الحوثيون لمهاجمة سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو في جنوب البحر الأحمر في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 31\12\2023.

وأكدت ميرسك أن الطاقم على متن السفينة أبلغ عن وميض على سطح السفينة يوم 30 ديسمبر\كانون الثاني وسط أوروبا عندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إن الطائرات انطلقت من حاملتي الطائرات أيزنهاور وجرافلي استجابة لنداءات استغاثة من السفينة ميرسك هانغتشو، وردت بإطلاق النار على قوارب الحوثيين دفاعا عن النفس وأغرقت ثلاثة زوارق دون ناجين على متنها.

وأضاف البيان الذي نُشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الزورق الرابع فر من المنطقة.

وقالت ميرسك إن الطاقم بخير ولا يوجد ما يشير إلى نشوب حريق على متن السفينة التي كانت قادرة على المناورة وواصلت رحلتها شمالا إلى ميناء السويس في مصر.

وانطلقت السفينة التي ترفع علم سنغافورة ويمكنها حمل 14 ألف حاوية من سنغافورة.