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بعد هجوم المسيّرة.. واشنطن تدعو موسكو لوقف "سلوكها غير المسؤول" في سوريا

منذ 18 ثانية
طائرة مسيرة أميركية

طائرة مسيرة أميركية

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دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، روسيا، اليوم السبت، إلى الالتزام بالقوانين التي تحمي المجالات الجوية للدول ووقف “السلوك غير المسؤول”، وذلك عند سؤاله عن الهجمات الروسية على طائرة أميركية مسيرة في سوريا.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الأميركي إن طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 تعرضت لأضرار “بالغة” عندما أصيبت بمقذوف ناري من طائرة مقاتلة روسية في أثناء تحليقها فوق سوريا الأسبوع الماضي.

وقال أوستن عند سؤاله عن الحادث في مؤتمر صحافي في مدينة برزبين الأسترالية: “ندعو القيادة الروسية إلى التأكد من أنها تصدر توجيهات لقواتها للالتزام بقوانين السماء، والتأكد من وقف هذا السلوك غير المسؤول”.

وأوستن موجود الآن برفقة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أستراليا لحضور الحوار الوزاري الأسترالي – الأميركي السنوي.

وأضاف أوستن: “سنواظب على التواصل عبر القنوات القائمة للتعبير عن مخاوفنا وسنواصل إشراك القيادة العليا كلما اقتضى الأمر. ولكن مرة أخرى سنواصل العمل كما عملنا دائما في المجالات الجوية، وسنحمي مصالحنا ومواردنا”.

ويشار أيضًا إلى أنّ نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الأدميرال أوليج جورينوف، أعلن أنّ طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بما ينذر بالخطر من طائرة عسكرية روسية طراز سو-34 صباح الجمعة، وفق ما نقلت عنه نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

 

    المصدر :
  • رويترز

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