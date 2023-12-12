بعد هجوم حوثي على ناقلة.. أسعار النفط تُسجّل ارتفاعًا جديدًا

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما تسبب هجوم حوثي على ناقلة كيماويات في تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن مخاوف تباطؤ نمو الطلب ووجود فائض في الإمدادات قوضت المكاسب.

وأصاب صاروخ كروز أُطلق من اليمن ناقلة تجارية مما تسبب في نشوب حريق وأضرار من دون وقوع إصابات.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط 21 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.24 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير/ كانون الثاني 27 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 71.59 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة، إنه على الرغم من أن الهجوم على السفينة ساعد في ارتفاع أسعار النفط، فإن “المعنويات لا تزال سلبية.. إذ لا يأتي دعم من جانب الطلب في معادلة النفط. الخلفية الأساسية غير مشجعة”.

وتسود حالة من الحذر بين المستثمرين قبيل نشر تقرير رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، سيعقبه قرار بشأن الفائدة.

كما تتوجه الأنظار إلى محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة بعد أن انتقدت العديد من الدول النسخة السابقة واعتبروها ضعيفة للغاية كونها أغفلت “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري.