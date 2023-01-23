بعد هجوم دامٍ.. ولاية سودانيّة تُعلن "الطوارئ" لمدة شهر

إثر سقوط قتلى في هجوم مسلح، أعلنت حكومة ولاية جنوب كردفان السودانية، حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر بدءًا من اليوم الإثنين.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إنّ إعلان حالة الطوارئ جاء بعد مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد مماثل في الولاية فجر اليوم.

فيما نقلت الوكالة عن موسى جبر محمود والي جنوب كردفان، أنّه يجب على لجنة الأمن في الولاية، “وضع التدابير وتسخير كافة إمكانياتها لحسم الفوضى والمتفلتين”.

كما شدد الوالي على ضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين وحصره مع الأجهزة النظامية فقط.

هذا وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” أنّ هجومًا نفذه مسلحون في مدينة كادوقلي في جنوب كردفان، تسبب في سقوط 4 قتلى في وقت سابق الإثنين.